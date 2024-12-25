Это поможет сохранить жизнь: бойцы 43-й бригады просят помочь закрыть сбор

Бойцы 43-й отдельной механизированной бригады обратились к неравнодушным украинцам о благотворительной помощи в виде автомобиля. Этот автомобиль необходим для выполнения боевых задач и обеспечения мобильности на передовой.

Об этом говорится в видеообращении.

"Мы бойцы 43 бригады просим благотворительной помощи в виде авто. Авто нужно для выполнения боевых задач. Вклад сохранит жизнь наших воинов", — говорится в сообщении.

Они отмечают, что помощь станет важным вкладом в безопасность страны. Это поможет сохранить их жизнь в условиях жестокой войны.

Для взносов и подробной информации обращайтесь по контактам, указанным ниже.

Цель: 278 000.00 ₴

Ссылка на банк.

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Напомним, российские войска пытаются прорвать оборону Покровска с флангов во избежание фронтального штурма. Они сосредоточили силы в окрестностях, надеясь заставить ВСУ отойти. За последние сутки украинские военные остановили 60 штурмов и уничтожили 261 кафира, из которых 133 – безвозвратно.

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