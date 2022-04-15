"Это последний козырь РФ": в Минобороны Украины прокомментировали угрозы Кремля о возможном применении ядерного оружия

"Это последний козырь РФ": в Минобороны Украины прокомментировали угрозы Кремля о возможном применении ядерного оружия

Украинская сторона готова к любому развитию ситуации, отметил спикер Минобороны Украины.

Министерство обороны Украины и западные партнеры пока не видят признаков того, что Кремль может использовать ядерное оружие в Украине.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в пятницу, 15 апреля.

"Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Сейчас мы не видим признаков того, что Кремль может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки. Также наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми мы имеем сотрудничество и обмен информацией, также пока этого не подтверждают", — сказал он.

Однако Мотузянык подчеркнул, что украинская сторона готова к любому развитию ситуации.

Напомним, директор ЦРУ Билл Бернс предупреждает украинские власти , что заявления России о применении тактического ядерного оружия в Украине не следует воспринимать легкомысленно.

"Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальная угроза прибегнуть к тактическому ядерному оружию или ядерному оружию малой мощности", – сказал он.

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