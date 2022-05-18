"Это пример настоящего командира": украинский актер Сеитаблаев рассказал о звонке "Калины" из полка "Азов"

"Это пример настоящего командира": украинский актер Сеитаблаев рассказал о звонке "Калины" из полка "Азов"

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал о звонке из полка "Азов", который находится на заводе "Азовсталь" в окруженном Мариуполе.

В эфире "Сніданку з 1+1" Сеитаблаев вспомнил, что однажды ночью ему пришло сообщение от неизвестного номера: "Артем, позвольте к вам обратиться. "Калина".

"К тому времени я на 100% не знал, кто такой "Калина", но позывной этот слышал. Я написал ответ, что да, конечно, жду. Мне позвонили. Действительно, это был боец, заместитель командира полка "Азов", — рассказал Сеитаблаев.

По словам актера, "Калина" попросил пообщаться с соотечественником, студентом-медиком, сделавшим уже около 20 операций раненым.

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"Мы поговорили с Асаном, так зовут этого медика-студента. Через пять минут Асан сказал: "Спасибо, я пошел делать следующую операцию". Мы поговорили немного с "Калиной", и потом я всю ночь бодрствовал", — поделился Сеитаблаев.

Актер отметил, что для него – это пример настоящего командира и настоящих собратьев. Он добавил, что не был знаком с "Калиной" и не знает, где ночью взял его номер телефона.

Напомним, эвакуационная миссия украинских защитников Мариуполя, героически державших оборону на заводе "Азовсталь", продолжается. Освобождение защитников "Азовстали" курируют украинские военные и разведчики.

Как минимум семь автобусов с украинскими ранеными бойцами выехали из "Азовстали"

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