Это приоритет: Кулеба рассказал, о каком вооружении сейчас активно договаривается Украина

Партнеры знают о типах вооружений, в которых еще нуждается Украина, говорит Кулеба.

Украинские дипломаты в приоритетном режиме ведут переговоры с союзниками об передачи реактивной авиации и ракет с дальностью 300 км. Украинские воины нуждаются в таком вооружении для победы агрессии РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрия Кулеба на брифинге.

По его словам, Украина для эффективной борьбы с РФ нуждается в реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

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"Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора. Мы ведем переговоры для разблокирования всех этих решений. Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие", — подчеркнул Кулеба.

Министр призвал партнеров сделать все от них зависящее, чтобы украинские воины как можно скорее получили необходимое вооружение. Кроме того, для украинских дипломатов в ключевых столицах достижение этой цели является приоритетом.

"Я убежден, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать решительность и последовательность. ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности нашего государства", — высказался Кулеба.

Напомним, сегодня, 31 января, министр обороны Алексей Резников уехал в Париж, где, по данным СМИ, будет говорить об истребителях F-16 для Украины.

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