Это приведет к обвалу фронта: Подоляк прокомментировал прорыв границы и военные действия в России

Российские добровольческие подразделения 12 марта прорвали границу с Россией и вошли в Белгородскую и Курскую области. Там проходят активные боевые столкновения, а добровольцы даже сообщали о контроле над определенными населенными пунктами.

Сейчас мы видим проявление исторической справедливости, о котором часто говорили. Постепенно Россия получает все, что хотела создать в Украине. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "24 канала".

Россияне почувствовали то, что и украинцы в первые дни войны

"Российские власти цинично назвали войну — так называемой "СВО". Но теперь население страны-агрессорки почувствовало то, что все украинцы 24 февраля. К сожалению, с самого начала даже наши партнеры долгое время не воспринимали события в Украине как войну", — заявил советник руководителя ОП.

По словам Подоляка, россияне были увлечены тем, как оккупанты убивали украинцев, уничтожали наши города – все это им нравилось. Историческая справедливость – это когда они будут в полном объеме иметь такие ситуации на своей территории. Например, будут жить в бомбоубежищах, постоянно слышать сирену, видеть, как падают ракеты и дроны.

"Все это уже происходит в России, но только в двух областях. Хотелось бы, чтобы вся территория "попробовала" ту войну, которую они принесли на нашу землю, — подчеркнул советник руководителя ОПУ. — К сожалению, россияне до сих пор не понимают логическую связь" между тем, что они сделали в Украине, и тем, что сейчас происходит на их территории. Они не осознают, что это решение Владимира Путина привели к тому, что им приходится бегать в укрытие".

Что может кардинально изменить ситуацию на фронте

По словам Подоляка, все регионы России, так или иначе, поддерживали войну геноцидного типа, которая ведется в нашем государстве. До сих пор многие поддерживают якобы право страны-агрессоры уничтожать Украину, а также поведение россиян на глобальном рынке.

"Нам нужны соответствующие инструменты, количественные показатели определенных видов оружия. Надо убрать ключевой фактор доминирования России, который позволяет продвигаться – это тактическая авиация. Как только это изменится, а количество российских потерь будет быстро нарастать, – все это совершенно точно приведет к обвалу линии фронта", – подчеркнул он.

Тогда, по мнению Подоляка, население разных российских регионов с оружием в руках и ненавистью к путинской элите будет бежать в ключевые центры принятия решений и задавать определенные вопросы, а делать это в той манере, в которой умеет.

"Это будет очень красивая картинка. То, что мы увидим в Москве — это будет 1991 или 1993 годы, но масштабируемо. История всегда идет по спирали. Они зашли на территорию Украины и зайдут в Москву своими же людьми с танками, которые будут спрашивать, почему мы получили то, что получили", – подытожил советник главы ОП.

Напомним, в четверг, 14 марта, легион "Свобода России", который на территории Российской Федерации борется с путинским режимом, призвал к срочной эвакуации жителей приграничных из Украины населенных пунктов из-за начала активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

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