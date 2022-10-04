Это приведет к серии интриг: эксперт рассказал, кто будет отвечать за провал армии РФ в войне против Украины

За провал российской армии в войне против Украины будут отвечать генералы РФ, которых в стране-агрессоре много.
Российские генералы будут отвечать за провал армии РФ в войне против Украины.
Об этом в интервью ТСН рассказал независимый эксперт по региональной безопасности и вопросам евроатлантической интеграции Украины, юрист Александр Калиниченко.
"Традиционная история для их системы правления. Генералов в России много. Их ежемесячно меняют в соответствии с регионами. Эта система в РФ достаточно централизована – она имеет и проявляет те недостатки централизации, которые годами выстраивалась. Сегодня там речь не идет ни о каком участии людей в протестах. Думаю, что это приведет к серии интриг и кадровых перестановок", – рассказал Александр Калиниченко.
Напомним, что войска НАТО не будут воевать против России, однако могут войти на территорию Украины для охраны ядерных объектов.
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