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"Это признание неспособности взять ключевые города": разведка Британии заявила, что РФ выводит свои силы из Харьковской области

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"Это признание неспособности взять ключевые города": разведка Британии заявила, что РФ выводит свои силы из Харьковской области

Последствия обстрелов армии РФ в Харькове / Фото: Getty Images

Россия выводит свои подразделения из Харьковской области после тяжелых потерь. Это молчаливое признание своей неспособности захватить ключевые украинские города.

Путинская армия, которая варварски уничтожает Украину с начала полномасштабной войны 24 февраля и еще 8 лет в Донбассе и в аннексированном Крыму, выводит военные подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь, которые им нанесли ВСУ.

Об этом говорится в обновленных данных Британской разведки по ситуации в Украине 12 мая.

"Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отражая несколько городов и сел в направлении границы России. Приоритизация Россией операций на Донбассе сделала подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил ВСУ", — говорится в сообщении.

В разведке говорят, что, несмотря на некоторый успех России в окружении Харькова на начальных этапах войны, ныне оккупанты вывели части из региона для реорганизации и пополнения своих сил после больших потерь.

Теперь россияне, вероятно, развернут на восточном берегу реки Северский Донец блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей снабжения операций в районе Изюма.

"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения", — добавили в Минобороны Британии.

Напомним, украинские защитники освободили от оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области.

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