"Это признание неспособности взять ключевые города": разведка Британии заявила, что РФ выводит свои силы из Харьковской области

"Это признание неспособности взять ключевые города": разведка Британии заявила, что РФ выводит свои силы из Харьковской области

Россия выводит свои подразделения из Харьковской области после тяжелых потерь. Это молчаливое признание своей неспособности захватить ключевые украинские города.

Путинская армия, которая варварски уничтожает Украину с начала полномасштабной войны 24 февраля и еще 8 лет в Донбассе и в аннексированном Крыму, выводит военные подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь, которые им нанесли ВСУ.

Об этом говорится в обновленных данных Британской разведки по ситуации в Украине 12 мая.

"Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отражая несколько городов и сел в направлении границы России. Приоритизация Россией операций на Донбассе сделала подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил ВСУ", — говорится в сообщении.

Также читайте Россия начала использовать в своей военной технике чипы из посудомоечных машин — WP

В разведке говорят, что, несмотря на некоторый успех России в окружении Харькова на начальных этапах войны, ныне оккупанты вывели части из региона для реорганизации и пополнения своих сил после больших потерь.

Теперь россияне, вероятно, развернут на восточном берегу реки Северский Донец блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей снабжения операций в районе Изюма.

"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения", — добавили в Минобороны Британии.

Напомним, украинские защитники освободили от оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области.

Читайте также: