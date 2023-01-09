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"Это произошло мгновенно": на Харьковщине от ракеты РФ погибла владелица мясного магазина, ее внучка ранена

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1140
Время на прочтение
1 мин
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"Это произошло мгновенно": на Харьковщине от ракеты РФ погибла владелица мясного магазина, ее внучка ранена

Нина Горошко, продавец магазина/Фото: Общественное Харьков

Женщина пришла на работу в свой магазин и погибла от российской ракеты.

В результате российской атаки по Харьковщине 9 января погибла 60-летняя женщина. Она была владелицей мясного магазина на рынке в Шевченково, куда прилетела ракета.

Продавец магазина Нина Горошко рассказала "Суспільному", что женщину откопали из-под завалов. Раненый ребенок – 11-летняя внучка погибшей Софийка.

Нина вспоминает, что все произошло мгновенно. В момент ракетного удара покупателей в магазине не было.

© Кирилл Тимошенко / Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

"Мы торгуем мясом, только тушу приняли. Мы всегда по понедельникам выходим принимать мясо на вторник. Я не понимаю, что происходит: в голове шум, ноги-руки трясутся, пальцы болят. Это произошло мгновенно", — рассказала продавщица.

Она добавила, что кроме рынка в районе, куда попала ракета, ничего нет.

© Кирилл Тимошенко / Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

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Дата публикации
Просмотры
1140
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