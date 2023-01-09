"Это произошло мгновенно": на Харьковщине от ракеты РФ погибла владелица мясного магазина, ее внучка ранена

Женщина пришла на работу в свой магазин и погибла от российской ракеты.

В результате российской атаки по Харьковщине 9 января погибла 60-летняя женщина. Она была владелицей мясного магазина на рынке в Шевченково, куда прилетела ракета.

Продавец магазина Нина Горошко рассказала "Суспільному", что женщину откопали из-под завалов. Раненый ребенок – 11-летняя внучка погибшей Софийка.

Нина вспоминает, что все произошло мгновенно. В момент ракетного удара покупателей в магазине не было.

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

"Мы торгуем мясом, только тушу приняли. Мы всегда по понедельникам выходим принимать мясо на вторник. Я не понимаю, что происходит: в голове шум, ноги-руки трясутся, пальцы болят. Это произошло мгновенно", — рассказала продавщица.

Она добавила, что кроме рынка в районе, куда попала ракета, ничего нет.

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Зеленский за 8 января: Россия лжет - в ожидании хороших новостей для Украины по усилению обороны

Читайте также: