"Это произойдет": Подоляк объяснил, когда РФ созреет к переговорам и полному выводу войск из Украины

Все больше россиян считают, что войну против Украины пора заканчивать.

Поддержка войны в Украине, начатая РФ во главе с диктатором Путина, среди россиян стремительно летит ко дну.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что Россия еще не созрела к настоящим переговорам и выводу войск. Но, по его мнению, это произойдет после освобождения одного из временных освобожденных городов на востоке Украины.

"Д — деморализация. Поддержка войны в России стремительно летит ко дну. От олигарха к сапожнику формируется мнение: "Пора заканчивать". Политически и психологически Россия еще не созрела до настоящих переговоров и вывода войск. Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска", – написал Подоляк в Твиттере.

Как сообщалось, в Институте изучения войны указывают, что отступление армии России из Херсона разжигает идеологический раскол между провоенными деятелями и диктатором Кремля Владимиром Путиным, подрывая доверие к преданности Путина и его способности выполнить свои военные обещания. В отчете от 13 октября говорится, что прямая критика Путина в среде провоенного сообщества почти беспрецедентная. К примеру, Александр Дугин, которого называют идеологом "русского мира", открыто раскритиковал Путина, за то, что он не смог поддержать российскую идеологию, сдав город Херсон.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что для начала переговорного процесса с РФ ключевым условием является вывод российских войск с территории Украины. Базовыми переговорными позициями Киева, по его словам, является получение компенсаций за нанесенный войной ущерб и обсуждение вопроса наказания военных преступников РФ.

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