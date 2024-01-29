"Это просто оправдание": в ГУР прокомментировали заявления Путина относительно Ил-76

Андрей Юсов напомнил, что РФ до сих пор не предоставила доказательств того, что на борту упавшего на Белгородщине Ил-76 якобы были украинские военнопленные.

Российский диктатор Владимир Путин говорит неправду, утверждая, что российская противовоздушная оборона никогда не сбивала российских самолетов.

Об этом сказал 29 января в эфире "Радио Свобода" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он также напомнил, что Россия до сих пор не предоставила доказательств того, что на борту упавшего в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 были украинские военнопленные.

"Что касается слов человека, похожего на Путина в данной ситуации, он как всегда лукавит. Во-первых, неоднократно фиксировались "дружественный огонь" и сбивание российскими средствами противовоздушной, противоракетной обороны российских самолетов в разных уголках и Российской Федерации, и оккупированных территорий, наряду с линией фронта. Кроме того, если говорить о системе "свой-чужой", она не всегда срабатывает, а в случае расчетов переносных комплексов, которыми также насыщен Белгород, это вообще не аргумент. Поэтому, конечно, эти слова являются скорее оправданием", – говорит Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что во время заседания Совбеза ООН Россия не предоставила никаких подробностей и доказательств того, что на борту сбитого самолета находились украинские военнопленные.

"Мы действительно рассчитывали, что там, кроме потока каких-то пропагандистских заявлений, будет предоставлен фактаж. Мы ничего нового не увидели, поэтому следствие продолжается. Что касается судьбы этих людей, конечно, мы должны приложить все усилия, чтобы выяснить ее, это обязательно будет сделано. И тема с международным расследованием для Украины точно не раскрыта", – говорит Юсов.

В конце прошлой недели российский президент Владимир Путин заявил, что российское ПВО не могло сбить Ил-76, поскольку на российских бортах установлена система "свой-чужой".

Отметим, что военно-транспортный самолет ИЛ-76 разбился в Белгородской области 24 января. В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что на его борту могли быть как ракеты С-300, так и люди. Также известно, что в тот день должен был состояться один из самых больших обменов с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ситуация с падением Ил-76 ясна не до конца.

Кроме того, Буданов сообщил, что обмен военнопленными между Украиной и Россией все же состоится в ближайшее время.

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