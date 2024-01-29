"Это провокация: россияне знали заранее о падении Ил-76" – майор запаса ВСУ

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман убежден, что россияне намеренно устроили провокацию с авиакатастрофой своего военного самолета Ил-76, разбившегося 24 января в Белгородской области.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Мы уже помним российские воздушные цели, которые были уничтожены ранее. А-50 и Ил-22, а также другие самолеты, в частности транспортные. Мы должны уничтожать такую вражескую авиацию во время войны. Но столь быстрая реакция со стороны россиян на падение Ил-76 указывает на то, что они заранее знали, что это должно произойти. Ведь всего через час после происшествия они уже начали активно комментировать, рассказывать на уровне Госдумы, что там произошло на самом деле", — подчеркнул военный.

Алексей Гетьман напомнил, что ранее была информация о том, что россияне готовят информационные диверсии, в частности, на конец января – начало февраля. Их цель – ослабить помощь Украине, приостановить выполнение договоренностей нашими западными партнерами, а также для того, чтобы расшатывать ситуацию внутри страны.

"Поэтому я уверен на сто процентов, что это провокация, а не наша ошибка. Есть определенные нюансы, которые дают нам уверенность делать именно такие выводы. В частности, есть такое правило: в зоне, куда должны доставить военнопленных, прекращаются обстрелы, по меньшей мере, артиллерийские. Об этом договариваются обе стороны, они согласовывают, как, каким образом, в какое время военнопленные будут доставлены в пункт обмена, чтобы обеспечить их безопасность", — отметил майор запаса ВСУ.

Военный также подчеркнул странный момент – о российском самолете, который якобы мог перевозить военнопленных Украины, не было доложено нашей стороне.

"Другой вопрос – для чего использовать транспортный самолет, чтобы перевозить людей. Раньше их перевозили автомобильным транспортом. Итак, самолет появился в 30-километровой зоне от зоны боевых действий, никого не предупреждали о том, что на его борту будут военнопленные, плюс появилась мгновенная реакция России на это событие. Все это наталкивает на мысль, что это была спланированная россиянами провокация", — резюмировал Алексей Гетьман.

Падение Ил-76 в Белгородской области

Российский военный самолет Ил-76 разбился 24 января в 100 км от украинской границы недалеко от Белгорода.

РосСМИ начали массово публиковать сообщения, что на борту воздушного судна вроде бы находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что на 24 января действительно планировали совершить обмен пленными, но в какой-то момент процесс остановился.

ГУР Минобороны Украины заявило, что не располагает подтверждающей информацией о вероятном пребывании украинских военнопленных на борту российского военно-транспортного самолета.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ситуация с падением Ил-76 ясна не до конца.

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