"Это путь к миру": государство НАТО выступило за предоставление Украине ракет Tomahawk

Флаг Швеции / © Reuters

Реклама

Швеция выступает за усиление дальнобойных возможностей Украины, включая потенциальную передачу американских ракет Tomahawk.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Радио Свобода после заседания в формате Рамштайн, которое состоялось 16 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Позиция Швеции очень проста. Согласно международному праву, Украина имеет полное право защищать себя как на своей территории, так и за ее пределами. Россия - агрессор в этой войне, это очевидно и бесспорно", - заявил Йонсон.

Реклама

Он подчеркнул, что усиление украинских дальнобойных способностей, в том числе с помощью Tomahawk, не является эскалацией, а наоборот – необходимым условием для прекращения войны.

"Мы будем только приветствовать, если другие государства усилят украинские дальнобойные возможности, ведь это абсолютно критично - и это, собственно, путь к миру. Усиление обороны Украины и наращивание санкций - вот что может заставить Россию сесть за стол переговоров. Пока что она не демонстрирует никакого серьезного интереса к диалогу", - отметил он.

Также Йонсон подчеркнул, что во время обсуждения в Рамштайне ни одна страна-член НАТО не возражала против предоставления Украине средств дальнобойного действия.

"Не хочу говорить за всех, но я не слышал никакой обеспокоенности или возражений против того, чтобы Украина имела право защищаться как внутри, так и за пределами своей территории, или чтобы ей предоставляли дальнобойные ударные возможности", - добавил он.

Реклама

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 2500 км, но многочисленные препятствия от нехватки пусковых установок к российским ПВО усложняют их влияние на войну.