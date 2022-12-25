"Это развитие войны": Гуменюк высказалась, почему россияне цинично обстреливают Херсон

Цинически обстреливая освобожденный Херсон, русская армия не мстит. Россияне пытаются выслужиться перед диктатором. А еще оккупанты так показывают свою ненависть к тем, кто живет лучше их.

Такое мнение в эфире телемарафона высказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Не считаю, что каждый обстрел является местью. Это развитие войны и военные действия, которые враг нам, скажем, "предложил" еще с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения. Говорить, что они конкретно отомстили за попадание по пункту управления... Они не столь ценят своих, чтобы топить по нашим. Они просто ненавидят всех тех, кто живет лучше их", — ответила Гуменюк на вопрос о субботней атаке по Херсону.

По словам представительницы пресс-центра, таким образом российские оккупанты пытаются доказать своему "цареву", мол, на что-то способны.

"Это проявление их бессилия, потому что не могут они сделать то, чего от них требует их вождь", — подчеркнула Гуменюк.

Обстрел Херсона 24 декабря

В субботу, 24 декабря, оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО и минометов. Только Херсон россияне атаковали 41 раз.

Армия агрессора накануне несколько часов вела обстрел Херсона. Атака была ориентирована на гражданские места: рынок, торговый центр, жилые дома, административные строения.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в результате атаки пострадали 68 человек. Число погибших в городе возросло до десяти.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку на Херсон. Глава государства написал: "Соцсети, скорее всего, отметят эти фото как "чувствительный контент". Впрочем, это не чувствительный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев ", — подчеркнул Зеленский.

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