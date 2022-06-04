"Это реально сделать еще в этом году": Резников высказался о сроках окончания войны

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что войну с Россией можно завершить еще в 2022 году. Он также предупредил, что Россия может напасть на другие страны Европы.
Так, по словам Резникова, после Украины Москва может развязать войну против Польши, стран Балтии, Словакии и других.
Об этом глава Минобороны сказал на Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022 4 июня, сообщает пресс-служба ведомства.
"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – рассказал Резников.
Он также предупредил, что власти Кремля мечтают собрать "все русские земли".
"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем", – сказал министр.
Он также заявил, что российские военные – это не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники.
"Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орки", – сообщил на форуме Резников.
Напомним, издание CNN сообщило, что американские и западные чиновники озабочены тем, что если россияне и украинцы не вернутся к столу переговоров и не достигнут соглашения, война затянется – потенциально на годы.
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