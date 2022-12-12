"Это рекорд для Книги Гиннеса": военный эксперт назвал, сколько РФ потеряла генералов в Украине

По словам эксперта, у российской армии не хватает личного состава для полномасштабной войны.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько Россия за 9 месяцев полномасштабной войны против Украины потеряла генералов.

Об этом он сообщил 11 декабря на своем YouTube-канале.

"За девять месяцев войны потерять 13 генералов – это нонсенс, это рекорд для Книги Гиннеса", – подчеркнул Жданов.

Он также добавил, что у РФ не хватает резерва и людей в армии.

Потери России в Украине после 24 февраля

Следует отметить, что потери оккупантов по состоянию на 12 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили уже 94 760 личного состава.

Ранее издание Newsweek написало, что Россия потеряла в полномасштабной войне с Украиной около 100 000 солдат. То есть считается, что эти потери вдвое превышают количество погибших американских военнослужащих во Вьетнаме в один десятый случай.

Более того, за 30 лет войн потери РФ в так называемых "миротворческих миссиях" составили 17 тысяч, а за 9 месяцев войны против Украины потери погибшими приближаются уже почти к 95 тысячам.

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