"Это сакральный день для России": в СНБО назвали дату, до которой Путин хочет закончить войну в Украине

Данилов подчеркнул, что у украинских защитников впереди очень много боев.
Диктатор России Владимир Путин до 9 мая ставит задачу своей армии закончить парадом победы войну в Украине.
Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона 1 апреля.
"Мы помним, что у них есть сакральный день – 9 мая, и до 9 мая Путин ставит задачу закончить парадом победы эту войну. Нам надо понимать, что у нас впереди еще очень много боев, нам нужно защищать свою страну, и расслабляться некому не советую", — подчеркнул секретарь СНБО.
Он уточнил, что российские военные сейчас переформатируют свои силы и планируют идти в наступление, чтобы до 9 мая разрушить Украину.
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