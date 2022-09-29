"Это самоубийство самой России": эксперт объяснил, что будет с РФ в случае использования ядерного оружия

Россия, если использует против Украины тактическое ядерное оружие, может сама себя уничтожить. Кроме того, РФ тем самым разрушает фундаментальные основы ядерной безопасности во всем мире.

Об этом в интервью ТСН сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, тактическое ядерное оружие отличается от другого – мощностью боевой части ракеты. Она может быть от одной до двух килотонн. В то время как стратегическое ядерное оружие может содержать десятки мегатонн заряда.

“Хотя если мы говорим именно об использовании, то тактическое, что стратегическое оружие подпадает под одну позицию: и одно и другое — ядерное оружие. Его использование фактически изменяет фундаментальные основы ядерной безопасности в мире. Есть ядерный клуб цивилизованных стран, в котором есть страна, которая не совсем цивилизована, и есть страна, которая совсем не цивилизованная – это Северная Корея. Хотя, как бы там ни было, но Северная Корея ведет себя более сдержанно, чем РФ”, — рассказал Александр Коваленко.

Если любая из этих стран, говорит эксперт, использует ядерное оружие не во время войны, а даже во время учений – она должна сообщать об этом всем остальным странам. Если же она этого не делает – она разрушает фундаментальные основы безопасности.

“Если РФ использует тактическое ядерное оружие, оно сразу может против себя настроить большое количество стран. Даже те, которые якобы друзья. То есть это самоубийство самой России”, – добавил военный эксперт.

Использовать ядерные ракеты можно:

С авиации.

С сухопутных установок. Например, "Искандеры", которые могут содержать ядерный боезаряд.

С кораблей – морские мины тоже могут содержать ядерный заряд.

Расстояние действия:

“Фактически нет каких-либо пределов. Тактическое ракетное оружие могут использоваться даже на расстоянии более 500 км. Также оно может размещаться на другом ракетном вооружении: те же ракеты Х-101, Х-55. Пока неизвестно, сколько в России пригодного ядерного вооружения. Те условия, в которых все это сохранялось много лет, мягко говоря, неудовлетворительны”, — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, что повлиять на фюрера Путина и убедить его в том, чтобы он не применил ядерное оружие, могут лидеры Китая и США.

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