"Это самый большой геноцид в Европе со времен Холокоста": вблизи Мариуполя обнаружили еще одну огромную братскую могилу

"Это самый большой геноцид в Европе со времен Холокоста": вблизи Мариуполя обнаружили еще одну огромную братскую могилу

На окраине Мариуполя, в поселке Виноградное, была обнаружена еще одна братская могила, в которой может быть захоронена по меньшей мере тысяча мирных горожан, убитых россиянами.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet. На фотографиях от 20 апреля размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров. Сам населенный пункт, который находится в оккупации, расположен в 5-6 километрах от Мариуполя, а братскую могилу в нем вырыли рядом с кладбищем.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Мэр города Вадим Бойченко призвал мир о спасении оставшихся в блокадном городе мариупольцев. По его словам, в Мариуполе – катастрофическая нехватка питьевой воды, продовольствия и лекарств. Он просит немедленно эвакуировать мариупольцев.

"Таких захоронений мы будем видеть все больше. К сожалению. Их территория будет расширяться. Потому что счет убитых идет на десятки тысяч. Это самый большой геноцид в Европе со времен Холокоста. Еще не менее 15 тысяч пожилых мариупольцев и с хроническими заболеваниями могут умереть. Ведь в заблокированном городе катастрофическая нехватка питьевой воды, продовольствия и лекарств. Оккупантам безразлично мариупольцев. Поэтому мы молим мир о спасении наших людей. Город надо в конце концов эвакуировать. Немедленно", — подчеркнул мэр города.

ФОТО: Planet

Напомним, американская компания Maxar опубликовала снимки, на которых видны массовые захоронения в Мангуше. Они в 20 раз больше, чем в Буче. По предварительной оценке, в братской могиле могут быть захоронены от 3 до 9 тысяч мариупольцев.

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