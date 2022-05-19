"Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой войны": за месяц оккупанты сбросили 714 тонн авиабомб на "Азовсталь"

"Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой войны": за месяц оккупанты сбросили 714 тонн авиабомб на "Азовсталь"

Российские оккупанты за последний месяц сбросили на мариупольский завод "Азовсталь" 714 тонн авиабомб в тротиловом эквиваленте.

Как отметил советник мэра Мариуполя, такие данные подсчитали, не считая "Градов", "Смерчей", "Точек У", снарядов артиллерии и ракет из лодок в море.

Такие данные сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"714 тонн ада и ненависти к Украине. Российская армия совершила преступление против человечества. Это факт. Это самый большой геноцид в Европе со времен Другой мировой", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как сообщалось ранее, в разрушенном оккупантами Мариуполе возможно массовое распространение инфекционных болезней, из-за которых погибнет более 10 тысяч человек. Советник мэра Мариуполя уточнил, что речь идет о холере, дизентерии и чуме.

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