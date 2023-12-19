"Это самый лучший вариант": военный эксперт назвал перспективное направление для наступления ВСУ

Роман Свитан, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт считает, что у украинских военных достаточно хорошие перспективы на левобережье Херсонщины и они могут вытеснить с этого направления оккупационную армию РФ.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Что касается левого берега, то здесь наша работа очень перспективна. Я скажу больше: наверное, это единственное перспективное направление на данный момент из всех, которые у нас вообще остались. Потому что восток забит российскими войсками, идти на донецкую возвышенность просто нереально. Запорожское направление перекопано-закопано, там линии обороны в 5-7 рядов, это очень сложно. А вот Херсонское направление, левый берег легче", — пояснил он.

Как отметил Свитан, оккупанты понимали перспективы наступления ВСУ на левом берегу Днепра Херсонщины и именно поэтому они подорвали дамбу Каховской ГЭС – чтобы перекрыть это перспективное для нас и очень неудобное для россиян направление.

"Это действительно лучший вариант – разрабатывать плацдармы на левом берегу, дальше эти плацдармы из тактических должны перерасти в оперативные, а дальше стратегическая задача – идти в Крым. Из всех вариантов, которые мы имеем, кроме оборонных, это наиболее оптимальный вариант для наступления. Но если же мы будем полностью переходить в оборону, тогда нужно держать правый берег, здесь вопросов нет", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, командир "Азова" Прокопенко призвал украинцев снять розовые очки и заявил, что "эта война надолго".

Читайте также ведущие новости дня: