"Это самый сложный период войны": трезвый взгляд западных чиновников на контрнаступление Украины

Через несколько недель после начала долгожданного контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более "трезвые оценки" способности украинских сил отвоевать значительную часть оккупированных территорий, сообщили CNN четыре высокопоставленных американских и западных чиновника, ознакомившихся с последними разведывательными данными.

“В течение нескольких недель они еще посмотрят, есть ли шанс достичь определенного прогресса. Но то, что они действительно достигнут прогресса, который изменит баланс этого конфликта, я думаю крайне маловероятно”, — сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

“Наши брифинги помогают протрезветь. Нам напоминают о вызовах, с которыми они сталкиваются”, — сказал депутат Майк Квигли, демократ от штата Иллинойс, недавно вернувшийся со встреч в Европе с американскими командирами, тренирующими украинские бронетанковые войска. "Это самый сложный период войны", — добавил он.

Основным вызовом для украинских войск являются постоянные трудности с прорывом из-за многослойных оборонительных линий России в восточной и южной частях страны, отмеченных десятками тысяч мин и огромной сетью траншей и окопов. Украинские войска понесли там большие потери, что заставило украинское командование задержать некоторые подразделения для перегруппировки и уменьшения потерь.

«У русских несколько оборонных линий, и они [украинские войска] на самом деле не прошли первую линию, — сказал высокопоставленный западный дипломат. — Даже если они будут продолжать воевать в течение следующих нескольких недель, если они не смогли совершить больше прорывов в течение последних семи-восьми недель, какова вероятность того, что они вдруг с более истощенными силами сделают их? Потому что условия очень тяжелые”.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские силы, но сохраняют надежду на возобновление прогресса.

"Мы все признаем, что это происходит труднее и медленнее, чем кому бы хотелось, включая украинцев, но мы все еще верим, что есть время и пространство для того, чтобы они могли достичь прогресса", — сказал этот чиновник.

Многие чиновники заявили, что приближение осени, когда ожидается ухудшение погодных и боевых условий, дает украинским силам ограниченное время для продвижения вперед.

Кроме того, западные официальные лица говорят, что медленный прогресс разоблачает сложность трансформации украинских войск в объединенные механизированные боевые подразделения, иногда проходящие лишь восьминедельную подготовку на танках и других новых системах вооружения, поставляемых с Запада.

Отсутствие прогресса на местах является одной из причин того, что украинские войска чаще наносят удары по российской территории, "пытаясь показать уязвимость России", — заявил высокопоставленный американский военный чиновник.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли, что украинские войска шаг за шагом создают условия для продвижения вперед. По словам Залужного, он сообщил Милли, что оборона Украины непоколебима.

“Наши воины делают все возможное. Враг ведет активные наступательные действия на ряде направлений, но не добивается успеха”, — сказал Залужный Милли, согласно заявлению, опубликованному украинским правительством.

Говоря о ситуации на юге, где украинские войска пытаются закрепиться, Залужный сказал: “Трудные бои продолжаются, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне”.

Эти последние оценки являются заметным изменением по сравнению с оптимизмом в начале контрнаступления. Эти чиновники говорят, что эти ожидания были "нереалистичными" и теперь способствуют давлению на Украину со стороны некоторых на Западе, чтобы начать мирные переговоры, в том числе рассмотреть возможность территориальных уступок.

Некоторые чиновники опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и результатами приведет к "игре в обвинение" между украинскими чиновниками и их западными сторонниками, что может создать разногласия внутри альянса, который остается в основном нетронутым почти два года после начала войны.

"Проблема, конечно, заключается в перспективе того, что украинцы будут искать виновных, а затем винить в этом нас", — сказал высокопоставленный западный дипломат.

В прошлом месяце на Аспенском форуме безопасности президент Украины Владимир Зеленский указал на медленное поступление более современных систем вооружений с Запада как на причину медленного прогресса украинских вооруженных сил.

«Мы планировали начать [контрнаступление] весной, но не начали, — сказал Зеленский. Потому что, откровенно говоря, у нас недостаточно боеприпасов и вооружения, и недостаточно должным образом подготовленных бригад”.

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