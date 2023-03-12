Это сделает Крым идеальной ловушкой: Жданов рассказал об основном страхе россиян

Российские войска могут попасть в ловушку, о чем глава Кремля Владимир Путин знает. Речь идет о выходе ВСУ на побережье Азовского моря. Это и станет началом конца для российских окупантов.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем блоге.

По его словам, Россия не сможет опрокидывать войска из Крыма на Донецкое направление в случае выхода украинской армии на Азовское побережье.

"Если мы выходим на Азовское побережье, то ни о какой переброске войск из Крыма на Донецкое направление речи быть не может. Сегодня Крымский мост не работает по своей грузоподъемности, эшелоны с техникой пройти по нему не могут, тралы с танками там тоже из-за поврежденной автомобильной часть", — отметил эксперт.

Единственным путем снабжения военной техники Крыма он считает паромные переправы. Однако, по словам Жданова, этот путь очень долог и проблематичен с точки зрения логистики. Это делает Крым идеальной ловушкой.

"Почему россияне так боятся? Почему они стягивают войска под Бердянск и Мариуполь? Потому что они боятся оказаться в ловушке. Тот, кто не выйдет из Крыма до начала контрнаступления наших войск, тот попадает в ловушку. Особенно в Крыму", — сказал он.

По мнению Жданова, поэтому командованию РФ нужно будет снимать войска с Луганского и Донецкого направлений, чтобы не допустить прорыва наших войск на Азовское побережье, что позволит ВСУ возможность пойти в наступление на Донбасс.

По его словам, даже 400 тысяч мобилизованных российских не хватает, чтобы сбалансировать линию фронта на тысячу километров.

"Если мы начинаем контрнаступление на одном направлении, россиянам придется перетаскивать войска по другим направлениям. Почему Путин бьется головой о стену и просит перемирия и переговоров? Он прекрасно понимает, как только мы будем готовы к контрнаступлению – все, кирдик. Им ничем будем защищаться, они будут бросаться с одного направления в другое", — считает Жданов.

Ранее уже сообщалось, что враг уже чувствует приближение ВСУ и боевых действий в Крыму. Там противник готовит людей к контрнаступлению украинской армии и распространяет среди жителей инструкции о том, как вести себя во время артобстрела и боевых действий.

Читайте также: