"Это сделали изверги и они будут отвечать": Зеленский — о ракетном ударе по гражданской гуманитарной колонне в Запорожье

По состоянию на 21:30 известно о 30 погибших в результате российского ракетного удара по колонне гражданских автомобилей в Запорожье.

Об этом сказал глава государства в видеообращении 30 сентября.

"Враг начал этот день с сознательного и абсолютно просчитанного убийства украинцев в Запорожье. Ракетный удар по гражданской автоколонне. По состоянию на это время – 30 погибших. Почти сто раненых и травмированных Российские военные знали, куда попадут их ракеты. Это сделали изверги. От первого до людей. последнего. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми. Людьми!", — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что украинцы взяли инициативу в войне с Россией, ведь всегда остаются людьми.

Именно поэтому мы уверены в нашей победе. Именно поэтому мы перебрали инициативу в войне. Именно поэтому мы сейчас достигаем ощутимых результатов на поле битвы... и это очень важно. Поздравляю героев! людей мира. От каждого и каждого, кто испытывает боль, когда узнает сознательное убийство ни в чем не повинных людей", — сказал глава государства.

Он также добавил, что в это время в Москве устроили какой-то фарс.

"В Москве сегодня состоялся какой-то очередной фарс. Что-то там отмечали. Что-то там скандировали. Пели на площади. Говорили о Запорожье... Когда они сами же в Запорожье устроили такое. Нелюди. Вечная память всем погибшим от российских терактов!", – подытожил он.

Напомним, российская армия утром 30 сентября нанесла ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Люди стояли в очереди, чтобы выехать на временно оккупированную территорию и унести своих родственников.