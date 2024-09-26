Военнослужащие ВСУ на востоке мало надеются на план победы Зеленского.

Украинские бойцы мало надеются, что план победы президента Владимира Зеленского поможет им сдержать российские силы.

Об этом говорится в материале The Times.

У украинских войск, которые держат позиции на Донбассе, нет "никакого ощущения, что план Зеленского уменьшит необходимость продолжать сражаться, чтобы сдержать изнурительное наращивание российских наступлений".

"Нет ни видения конца войны, ни беззаботных мечтаний об остановке пушек", — говорится в материале.

Бойцы ВСУ говорят о том, что их слишком мало по сравнению с количеством русских солдат.

"Недостаточно снарядов для нас, слишком много российских беспилотников. Знакомые проблемы. Проблемы, к которым мы привыкли", — отметил, в частности, 25-летний офицер 93-й бригады Украины с позывным "Нара".

Одна из ключевых проблем, которую ежедневно решают военнослужащие ВСУ, заключается в том, каким образом уничтожить как можно больше российских оккупантов.

В The Times отмечают, что бойцы на "нуле" ежеминутно видят "ужас, который вряд ли поддается описанию". Им приходится идти ночью в одиночку или парами несколько километров по открытой местности к своим позициям под атакой БпЛА россиян, ведь украинские военные могут застрять в одном и том же бункере в месяц до ротации.

Один из раненых украинских солдат, 50-летний Алексей предоставил жуткий отчет о жизни под дронами-камикадзе на "нуле".

"Воздух постоянно воет от FPV-дронов и пролетающих над вами снарядов... Такое ощущение, что ежесекундно что-то пытается вас убить. Каким бы храбрым вы ни были или не пытались быть, это шок. И вы тоже чувствуете это. Вы чувствуете запах смерти всюду", — говорит он.

Тем временем в Харьковской области сохраняется активность вражеских подразделений. В частности , в Волчанске россияне роют тоннели для скрытого перемещения между соседними домами.

В администрации президента США Джо Байдена также обеспокоены тем, что план победы Владимира Зеленского не содержит всеобъемлющей стратегии.

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