"Это шокирует": американский танкист — о российском Т-90А, который затрофеили ВСУ

Военный отметил, что такое количество ржавчины в машине может означать плохое качество самой техники и безразличие экипажа к собственному танку.
Бывший наводчик танка M1A1 Abrams по прозвищу "Капитан Хаос" дал отрицательный отзыв о российском танке Т-90А, который недавно был доставлен в США из Украины для исследований.
Об этом он написал в Twitter.
Военный американской армии говорит, что он буквально жил 20 месяцев со своим экипажем в танке M1A1 Abrams во время службы. "За это время он никогда не походил на то, как выглядит трофейный Т-90А".
"Итак, не только броня в российских танках является хламом, о чем я постоянно говорю, но и экипажи не прилагают усилий для их обслуживания. Это шокирует", — написал боец.
Военный отметил, что если такой ужасающий вид имеет отсек для экипажа, то состояние моторного отсека может быть еще хуже. Также он добавил, что такое количество ржавчины в машине может означать плохое качество самой техники и безразличие экипажа к собственному танку.
Interior shot of Louisiana T-90A.— Captain Kaos (@_captain_kaos_) 17 апреля 2023
My crew and I literally живет на нашем Абрамах для майже 20 місяців і він був навмисне beat up inside ath piece of junk is.
Это не только armor junk, я помню, что это, пытки, чтобы не действовать в maintain it.
Shocking. pic.twitter.com/ULUg68N3Et
Танкист Capitan Chaos утверждает, что он является ветераном боевых действий "Щит пустыни" и "Буря в пустыне". Во время операций в поле их танк никогда не выглядел так ужасно, потому что командир требовал содержания рабочего места в чистоте.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ отменило проведение "танкового биатлона" из-за больших потерь в Украине.
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