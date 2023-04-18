"Это шокирует": американский танкист — о российском Т-90А, который затрофеили ВСУ

Военный отметил, что такое количество ржавчины в машине может означать плохое качество самой техники и безразличие экипажа к собственному танку.

Бывший наводчик танка M1A1 Abrams по прозвищу "Капитан Хаос" дал отрицательный отзыв о российском танке Т-90А, который недавно был доставлен в США из Украины для исследований.

Об этом он написал в Twitter.

Военный американской армии говорит, что он буквально жил 20 месяцев со своим экипажем в танке M1A1 Abrams во время службы. "За это время он никогда не походил на то, как выглядит трофейный Т-90А".

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"Итак, не только броня в российских танках является хламом, о чем я постоянно говорю, но и экипажи не прилагают усилий для их обслуживания. Это шокирует", — написал боец.

Военный отметил, что если такой ужасающий вид имеет отсек для экипажа, то состояние моторного отсека может быть еще хуже. Также он добавил, что такое количество ржавчины в машине может означать плохое качество самой техники и безразличие экипажа к собственному танку.

Interior shot of Louisiana T-90A.



My crew and I literally живет на нашем Абрамах для майже 20 місяців і він був навмисне beat up inside ath piece of junk is.



Это не только armor junk, я помню, что это, пытки, чтобы не действовать в maintain it.

Shocking. pic.twitter.com/ULUg68N3Et — Captain Kaos (@_captain_kaos_) 17 апреля 2023

Танкист Capitan Chaos утверждает, что он является ветераном боевых действий "Щит пустыни" и "Буря в пустыне". Во время операций в поле их танк никогда не выглядел так ужасно, потому что командир требовал содержания рабочего места в чистоте.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ отменило проведение "танкового биатлона" из-за больших потерь в Украине.

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