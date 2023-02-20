"Это сигнал не только для России, но и для Китая": эксперт о визите Байдена в Украину

Сегодня, 20 февраля, состоялся исторический момент – президент США Джо Байден прибыл в Киев. Визит прошел в чрезвычайной секретности. не только Кремлю, но и Китаю в лице Си Дзиньпиня, фактически включившегося в войну.

Об этом сообщил в эфире совместного телемарафона эксперт-международник Руслан Осипенко.

«Мы видели присутствие министра иностранных дел Ван И на Мюнхенской конференции безопасности, а затем он уехал в Москву. И в Пекине, и в Москве готовятся заявления к годовщине войны. Поэтому этот визит является фактически сигналом и одному руководителю, и другому о том, что Соединенные Штаты как лидер демократического лагеря стран фактически будут стоять бок о бок с Украиной, что бы ни произошло», — говорится в сообщении.

По словам эксперта, конфликт происходит на фоне объявленного Россией наступления, более того, включения Китая в эту войну, в случае если Пекин будет поддерживать суверенитет.

"То есть несколько дипломатических сигналов из одного лагеря в другой. И сейчас визит Байдена перекрывает все эти сигналы из лагеря авторитарных стран и дает им четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину к победе. Точка бифуркации, когда были сомнения о солидарности Запада, о поддержке Украины, выстоит она или нет, остались в прошлом. Сейчас Байден демонстрирует лидерство. То есть выступает в качестве лидера демократического лагеря, который будет поддерживать Украину", — отметил Осипенко.

Он также считает, что в США Украина рассматривается как часть ЕС и НАТО.

«Здесь есть несколько моментов. Первое — Байден должен был встречаться со странами Бухарестской девятки. Фактически это проамериканские европейские страны. То, что Байден приехал сначала в Украину, а потом поедет встречаться с ними, говорит о том, что мы уже относимся к лагерю этих европейских стран. То есть, нас уже рассматривают как часть ЕС и НАТО", — добавляет эксперт.

Осипенко отмечает, что через год полномасштабной войны, приезд Байдена в Украину подтверждает, что выровнялся баланс сил.

"Лагерь демократических стран Запада фактически подтянул наш баланс, хотя интересы России и Украины на сегодняшний день диаметрально противоположны. Мы двигаемся в ЕС, а Россия стремится нас вернуть в свою сферу влияния. Но благодаря нашим партнерам мы становимся сильнее и мы победим, несмотря на объявления наступления со стороны врага», – говорит эксперт.

В то же время руководитель Офиса Президента подчеркнул в соцсети то, что визит стратегический: «Будут ускорены все вопросы, в том числе подвисшие»

Руслан Осипенко считает, что речь идет об ускорении поступления танков и тяжелом вооружении для того, чтобы мы могли подготовиться и совершить контрнаступление.

«Стает понятным, что Кремль избрал тактику затягивания войны, он ожидает 2024 год, когда могут измениться власти в США, рассчитывает на Трампа с его командой “Make America Great Again”, что они придут и заставят Украину сесть за стол переговоров так, как хочет этого Кремль. Поэтому, я думаю, будет ускорение предоставления нам всего необходимого для того, чтобы совершить контрнаступление уже в 2023 году», — подчеркивает эксперт.

Добавим, что во время визита Джо Байдена была объявлена воздушная тревога по всей территории нашего государства. Известно, что поднялись МиГи с территории Белоруссии. Понятно, что визит главы Белого дома раздражает россиян.

Еще неделю они будут обсуждать это событие на всех площадках, начиная с Кремля, завершая пропагандистами, которые будут рассматривать кто и как здоровался, на каких машинах приехали. В конце концов они сделают вывод для себя, что ничего этот визит не стоит, чтобы успокоить свой электорат. В действительности же это неправда", — заключает эксперт.

Добавим, что президент США Джо Байден во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина уже добилась успеха в войне, которую развязала Россия, несмотря на все ожидания и в дальнейшем будет одерживать победы на поле битвы.