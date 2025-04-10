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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Это системная российская работа: Зеленский об участии китайских наемников в войне

Нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну, подчеркнул Зеленский.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Пленные китайские военные

Пленные китайские военные

Украина продолжает выяснять все обстоятельства вовлечения граждан Китая в российский оккупационный контингент.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что Служба безопасности Украины осуществляет необходимые процессуальные действия с пленными, которые были захвачены недавно в Донецкой области. Также изучается вся информация об участии других лиц в действиях России против Украины.

«Очевидно, что это не редкие случаи, а системная российская работа, в частности, на территории и в юрисдикции Китая по вербовке граждан этого государства на войну. Нужно сделать все необходимое, чтобы у России не было таких и подобных возможностей затягивать и расширять войну», — резюмировал Зеленский.

Напомним, на днях стало известно, что ВСУ взяли в плен военных из Китая. В американском Госдепартаменте подчеркнули, что Китай является главным спонсором России в войне в Украине.

Представители спецслужб сообщили, сколько граждан Китая воюет против Украины. Известны данные более 140 китайских граждан, которые уже заключили контракт, прошли подготовку и служат в вооруженных силах России.

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