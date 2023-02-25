Это сказано неслучайно: Арестович — о намек Залужного по освобождению Мариуполя в этом году

Бывший советник Офиса президента, военный обозреватель Алексей Арестович уверен, что заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о вероятном освобождении Мариуполя в этом году сказано неслучайно.

Такое мнение он сказал в беседе с российским блоггером и правозащитником Марком Фейгиным в субботу, 26 февраля.

Также он прокомментировал удары по Мариуполю, которые уже несколько суток не утихают. Арестович прогнозирует для окупантов катастрофу, поскольку в них "начнет сыпаться южный фронт".

"Если ударить по Мариуполю, отрезается Мелитополь через Волноваху, Крымский мост через железную дорогу не позволяет поставлять оружие россиянам, начинает все сыпаться от Херсона до Мариуполя, Крыма в частности. Будут возить кораблями, грузовиками, но это уже существенно ничего не изменит. Впрочем, группа Крыму будет еще более или менее на плаву. Все, что от Херсона до Мариуполя, — будет горе. В Мариуполе уже третьи сутки достают до них. Главнокомандующий и президент слов на ветер не бросают. То, что они публично это сказали, — это неслучайно", – считает он.

"Хлопок" в Мариуполе

В последние дни в оккупированном Мариуполе звучат взрывы в районе скопления россиян и их составов. Так, в результате взрывов в Мариуполе 24 февраля кафиры лишились очередного состава с боекомплектом. Из-за "хлопка" россияне начали поднимать свою авиацию в надежде хоть как-то спасти ситуацию.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что взрывы в оккупированном Мариуполе за последние дни – результаты работы ВСУ. Он анонсировал такие удары по врагу во всех временно захваченных городах Украины, невзирая на расстояние до них.

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