Это сочетание трех обстоятельств: генерал США четко объяснил, как ВСУ удалось разбить армию Путина в Харьковской области

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что ВСУ удалось провести успешную контрнаступательную операцию в Харьковской области благодаря трем факторам.

Одна из причин – значительные потери среди офицерского состава армии России и деморализованные солдаты, не желающие воевать.

Об этом американский генерал сообщил в интервью DW.

"Во-первых, российские войска обескровлены, их тыловое обеспечение истощено, значительная часть офицерского состава уничтожена. За последние несколько месяцев мы наблюдали ухудшение боевого духа в российских войсках, у них нет желания бороться", — отметил он.

Вторая причина, по его словам, западное оружие , особенно ракетные системы. Он уверен, оружие от партнеров очень помогло нарушить или уничтожить российскую логистику, артиллерию, командные пункты.

"Чем создали множество проблем для россиян на их территориях, поэтому им трудно понять, что происходит, и оперативно отвечать", — добавил Ходжес.

"И в-третьих, это заслуга украинского Генштаба и ВСУ. Они дисциплинированы. Они проделали хорошую работу по защите информации и оперативной безопасности. Они обманули россиян по поводу того, куда должен был нанести главный удар, открыто говорили об атаке на Херсон, тогда как главный удар на самом деле нанесли на севере. Поэтому мы наблюдаем действительно высокий уровень выполнения тактического планирования", — подчеркнул американский генерал.

Как сообщалось ранее, Украина может деоккупировать Крым раньше Донецка.

Интервью с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном – полная версия

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