"Это совершенно новая уникальная разработка": в Defense Express предположили, чем могли сбить российский Ту-22М3

В настоящее время неизвестно, чем ВСУ могли уничтожить российский Ту-22М3, поэтому сейчас можно делать только предположения.

Для того чтобы поразить российский самолет на дистанции более 300 км от государственной границы, то советские установки и ракеты к ним нужно было полностью переработать.

Об этом рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Относительно уничтожения российского Ту-22М3, то можно только строить предположения, как именно это могло произойти. Для того, чтобы поражение стало возможным на заявленной дистанции более 300 км от государственной границы, то тот же С-200 надо было настолько радикально переделать, что от этого старого советского комплекса должно было не остаться ничего. Даже зенитную ракету 5В27, которая может лететь так далеко, тоже надо было переделать. То есть поменять боевую часть, сделать лучшую электронику, увеличить дальность полета", - объяснил Киричевский.

По словам военного эксперта, это должно быть настолько радикальная переработка, что это по сути должен быть новый комплекс.

"Не говоря о том, что советский комплекс С-200 является стационарным комплексом, а надо было сделать его мобильным. То есть это совершенно новая уникальная разработка, которая имеет лучшие характеристики, чем тот же советский С-200, который надо будет масштабировать. Чтобы у врага было меньше данных о том, как это историческое событие произошло, и, чтобы оно еще повторилось, в информационном пространстве стоит делать только предположения", - добавил Киричевский.

Уничтожение российского Ту-22МЗ 19 апреля: что известно

В ночь на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа "Shahed". Уже с утра стало известно, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которыми враг атакует мирные украинские города.

ГУР и Воздушные силы ВСУ сообщили, что ликвидация произошла во время выполнения самолетом боевого задания. Другой вражеский самолет, следовавший за ним, был вынужден развернуться.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что двух летчиков российского военного самолета Ту-22М3 доставили в медучреждения. С места происшествия эвакуировали еще одного выжившего летчика, но вскоре он умер. Продолжались поиски четвертого члена экипажа.

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