"Это советская школа": военный эксперт рассказал, как Россия действует на востоке Украины

Российские войска "действуют" на востоке Украины классически. В частности, используют советскую школу военных действий.

На востоке Украины наблюдается огромное количество обстрелов, авианалетов, ракетных ударов. Это – своеобразная "подготовка" для прорыва.

Об этом рассказал в эфире "Радио НВ" военный эксперт Денис Попович.

Это артиллерийская подготовка, авиационная подготовка, которая предшествует наступлению или попыткам наступления. Это советская школа военных действий: размолотить артиллерией, размолотить авиацией, бросить вперед танки и дальше надеяться на то, что будет прорыв. Именно такого мы и должны были ожидать. Сейчас они нащупывают слабое место в нашей обороне и дальше будут на нем сконцентрироваться, когда или если что-нибудь найдут", — рассказал Попович.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в настоящее время в Украине продолжается вторая фаза войны, которая определит третью фазу, а также назвал три возможных ее сценария.

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