Эксперт говорит, что "о "Кинжале" было много мифов, как и о "второй армии мира".

Украинская ПВО еще несколько месяцев назад начала сбивать " Кинжалы " отражая вражеские атаки. Однако, оказывается, это совсем не оружие, о котором нам рассказывали.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Он отмечает, что у ракеты нет особой "гиперскорости".

"Это обычная ракета, у которой нет ничего особенного. Есть боевая часть, которая способна пробить определенную толщину бетона. Мы снимали с радаров их скорость. Более 5 тыс. км в час она не развивает, хотя россияне говорили о 10 тыс.км "Не зря же, как была информация, всех производителей и проектантов "Кинжалов" посадили. Возможно, они кучу денег украли", — отмечает экспорт.

Рувин отмечает, что "Калибр", "Искандер" и "Кинжал" – это однотипные ракеты с однотипными двигателями.

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"О "Кинжале" было много мифов, как и о "второй армии мира". "Калибры" сбиваются почти все, "Кинжалы" сбиваются почти все, сбиваются благодаря Patriot старой версии", — говорит эксперт.

Несмотря на это, "ничего лучше", чем "Кинжал", у россиян пока нет.

"У них есть баллистические ракеты "Яр", "Сармат". Ракеты, которые могут нести ядерные боеприпасы. Но я не уверен, что они соответствуют тому, о чем заявлялось по ним. Надеемся, что у россиян хватит мозгов не применять ядерное оружие. Все остальное сбивается", — подчеркнул Рувин.

Добавим, в Сети появилось видео спецоперации в Пскове, во время которой были уничтожены четыре российских военно-транспортных самолета Ил-76.

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