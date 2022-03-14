"Это сознательное нападение российских военных": Зеленский прокомментировал убийство журналиста из США

Похоже, что не все на Западе знают, что они делают, добавил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский журналист Брент Рено погиб в результате сознательного нападения российских войск.

Об этом глава государства сказал во время своего видеообращения 13 марта.

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"Сегодня в Киевской области был убит американский журналист Брент Рено. Его коллега ранен. Это было сознательное нападение российских военных. Они знали, что они делают. Но, похоже, не все на Западе знают, что они делают", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 13 марта под обстрелами российских войск Ирпени Киевской области погиб 51-летний американский журналист Брент Рено, удостоверявший корреспондента The New York Times.

Впоследствии в издании сообщили, что у него не было их аккредитации.

Вместе с Рено был еще один журналист. Он получил ранение, однако выжил и был доставлен в больницу.