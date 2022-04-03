"Это спланированный геноцид": Подоляк сообщил, что передвижные крематории россияне везли для украинцев

"Это спланированный геноцид": Подоляк сообщил, что передвижные крематории россияне везли для украинцев

Разведка Британии установила, что в планы Путина входили казни, совершающие его военные.

Российские власти спланировали геноцид украинцев. Военные страны-агрессора пришли на войну с мобильными крематориями, предусмотренными для украинцев.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Солдаты заходили в Украину с военным оркестром и колоннами Росгвардии. Но за ними всегда следовали мобильные крематории. Зачем брать крематории, если не веришь в сопротивление? Теперь понятно – чтобы скрыть военные преступления. Это не ошибка исполнителя. Это спланированный геноцид", – заявил Подоляк.

Ранее генеральная прокурорка Ирина Венедиктова сообщила, что из Киевской области уже вывезено 410 тел.

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