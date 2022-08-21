"Это страна-террорист": в СБУ рассказали, какие объекты в Украине являются целью российских оккупантов

Россияне, которых диктатор Путин отправил уничтожать Украину, бомбят преимущественно гражданскую инфраструктуру.
За шесть месяцев полномасштабной войны только каждый 20-й ракетный удар российских оккупантов был нанесен по военным объектам в Украине, остальные 19 — по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
"Россия — страна-террорист! За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел звериное лицо Кремля — тысячи погибших украинцев, уничтожены дома, дети, потерявшие своих родителей. Лишь каждый 20-й ракетный удар РФ был нанесен по военному объекту, другие 19 — попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты... В то, что украинцы строили и создавали своими руками и из чего состояла наша мирная жизнь", — говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что "ни одно кровавое преступление российских террористов не будет забыто и они понесут справедливое наказание".
Напомним, у Зеленского разоблачили коварные планы оккупантов ко Дню Независимости.
Как сообщалось, в Мариуполе оккупанты сносят разрушенные дома, а в уцелевших заселяют строителей из РФ.
Читайте также:
- В Николаевской ОВА показали сбитую ракету С-300, которыми россияне бомбят город (видео)
- 430 самолетов и 360 вертолетов на границе с Украиной: эксперты рассказали, какой неприятный "сюрприз" готовит Путин
- Усиленные тренировки и российские солдаты возле ТЦ в Мозыре: какую военную активность зафиксировали в Беларуси за сутки