"Это страна-террорист": в СБУ рассказали, какие объекты в Украине являются целью российских оккупантов

За шесть месяцев полномасштабной войны только каждый 20-й ракетный удар российских оккупантов был нанесен по военным объектам в Украине, остальные 19 — по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Россия — страна-террорист! За шесть месяцев полномасштабной войны мир увидел звериное лицо Кремля — тысячи погибших украинцев, уничтожены дома, дети, потерявшие своих родителей. Лишь каждый 20-й ракетный удар РФ был нанесен по военному объекту, другие 19 — попадали в жилые дома, школы, больницы, университеты... В то, что украинцы строили и создавали своими руками и из чего состояла наша мирная жизнь", — говорится в сообщении.

Также читайте Жданов объяснил, почему россияне усилили обстрелы Харькова

В СБУ подчеркнули, что "ни одно кровавое преступление российских террористов не будет забыто и они понесут справедливое наказание".

Напомним, у Зеленского разоблачили коварные планы оккупантов ко Дню Независимости.

Как сообщалось, в Мариуполе оккупанты сносят разрушенные дома, а в уцелевших заселяют строителей из РФ.

Читайте также: