"Это стратегия времен Советского Союза": эксперт прокомментировал уничтожение бригады, совершавшей зверства в Буче

Действительно, практически уничтожена российская 64-я мотострелковая бригада, военные из которой совершили военные преступления в Киевской области, в частности в Буче. Кремль мог умышленно допустить ликвидацию бойцов, чтобы скрыть все преступления.

Такие действия целиком укладываются в тактике и стратегии России.

Об этом экс-сотрудник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак сказал в эфире "24 канала".

Он отметил, что этих российских военных умышленно бросали в самые горячие участки фронта.

Также читайте В лесу на Киевщине обнаружено тело расстрелянного оккупантами украинца — Бучанский горсовет

"Просто они (в Кремле – ред.) использовали этих военных, если их так можно называть", – сказал Ступак.

Он объяснил, что основной целью России было прорвать фронт. Кроме того, властная верхушка предполагала, что эти оккупанты из 64-й бригады погибнут и надеялась на это.

"Это стратегия времен Советского Союза. Все, кто упорнее всего выполнял приказы Сталина, в первую очередь получали пулю в висок, или их убивали в подъездах", — напомнил эксперт.

Напомним, ранее Институт изучения войны сообщил, что по согласованию Кремля могла быть уничтожена вся 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии России, которая совершала зверства в Киевской области, в частности в Буче.

Танки орков не боятся - репортаж с передовой на горячем юге

Читайте также: