"Это свидетельство потери адекватности": Резников отреагировал на заявление Amnesty International

Единственная причина, почему сотни тысяч наших граждан еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, и что миллионы имеют дом, хотя могли его потерять – это самоотверженные героические действия Сил Обороны Украины.

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал заявление международной правозащитной организации Amnesty International о том, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, нарушая законы войны и подвергая опасности жизни людей.

Заявление главы Минобороны опубликовала Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и Украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет. Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства. Но мы не позволим порочить нашу армию, наших ЗАЩИТНИКОВ. Это я как юрист говорю", — подчеркнул Резников.

Он также напомнил факты зверского поведения российских оккупантов:

россияне уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного;

россияне совершают массовые убийства военнопленных;

россияне массово насилуют женщин и детей, калечат, грабят, уничтожают все живое;

россияне совершают преступление геноцида против украинского народа.

"Любые попытки подвергнуть сомнению право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям россии как государства-террориста — это извращение, в какие бы правовые конструкции его бы не маскировали", — отметил глава Минобороны Украины.

Напомним, Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.

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