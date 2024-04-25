Это свидетельствует о переходе России к стратегии "Алеппо": эксперт – о ракетных ударах РФ по городам Украины

Сейчас вопрос времени и наращивания способностей Украины с тем, чтобы заставить врага изменить алгоритм поведения, чтобы ему было более чувствительно, чем нам, отметил Михаил Гончар.

Противник сейчас идет по эскалационной модели в расчете на то, чтобы сломить моральный дух украинцев.

Такое мнение высказал эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в эфире "Эспрессо".

"Что касается нашей энергетической инфраструктуры, то Россия не делает ничего нового, если сравнивать с тем, что она делала в 2022 и 2023 годах. Но есть перерастание в другое качество. Сейчас мы часто упоминаем о Харькове, также происходят удары по Сумам, видим и Чернигов, Днепр, Запорожье, Херсон, Кривой Рог, Одесса – это свидетельствует о переходе России, я условно называю, к стратегии "Алеппо", – отметил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Михаил Гончар напомнил, что Алеппо – это сирийский город, который в 1216 году подвергся бомбардировке российской авиации. Тогда в Алеппо уничтожалась вся инфраструктура, несмотря на то военная, или гражданская.

"Сейчас Россия, не имея возможности добиться какого-либо успеха на линии фронта или получая только тактические успехи, задействует именно такой сценарий. И этот сценарий заключается не только в уничтожении критической инфраструктуры, но и нанесении ударов по гражданской инфраструктуре", – прокомментировал эксперт по международным энергетическим отношениям и отношениям безопасности.

По мнению Гончара, это террор в стиле "Алеппо", который ставит двойную цель, с одной стороны – морально сломать украинское общество, а с другой – из-за невозможности реализации каких-либо пропагандистских указанных целей, например, как взять Харьков или выйти на границы так называемой ДНР, противник поставил цель – нанести Украине максимально возможное поражение по разным направлениям.

"Сейчас вопрос времени и наращивание наших способностей с тем, чтобы заставить врага изменить алгоритм поведения, чтобы ему было более чувствительно, чем нам. Только тогда противник гипотетически может изменить такое свое поведение. Пока те удары, которые наносим мы по российской территории, есть для страны-агрессорки чувствительными, но они не способны генерально изменить их такую стратегию и отказаться от ударов, которые сейчас наносят по украинским городам. .

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили актуальные новости с фронта.

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