"Это свидетельствует о полном провале вторжения": Зеленский о попытках России найти свое чудо-оружие

"Это свидетельствует о полном провале вторжения": Зеленский о попытках России найти свое чудо-оружие

Руководство РФ, по мнению Владимира Зеленского, боится признать, что на самом высоком государственном и военном уровне в России допущены катастрофические ошибки.

В пропаганде нацистской Германии был таков термин "вундерваффе", что значит — "чудо-оружие".

Чем яснее становилось, что у российских захватчиков нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров о чудесном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 мая.

"И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пытается найти свою "вундерваффе". Вроде бы лазерное. Это все точно свидетельствует о полном провале вторжения. Но опять-таки и о том свидетельствует, что они боятся признать, что на высшем государственном и военном уровне в России допущены катастрофические ошибки, поэтому будут придумывать еще не одно "вундерваффе", пока Вооруженные силы Украины и все наши защитники и защитницы будут пошагово освобождать нашу землю", — отметил президент.

По словам Зеленского, ответ на вопрос "сколько времени это продлится?" может дать только реальная ситуация на поле боя.

"Пытаемся как можно скорее. Это точно. Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность", — резюмировал президент.

Напомним, заявление России о применении лазерного оружия в войне против Украины для экономии ракет свидетельствует о том, что более двух тысяч ракет, выпущенных российской армией по Украине, были основной частью их запаса.

"Мы помним о Крыме" – обращение Владимира Зеленского за 18 мая

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