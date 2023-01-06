"Это своевременно и сильно": Зеленский назвал оружие из нового пакета американской помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, конгрессменов и весь американский народ за мощный пакет оборонной помощи, объявленный в пятницу, 6 января.

В традиционном вечернем обращении украинский лидер назвал оружие, которое получат ВСУ от американских партнеров.

“Впервые мы получим бронированные машины Bradley – это то, что нужно. Новые пушки и снаряды, в том числе высокоточные. Новые ракеты. Новые дроны. Это своевременно и сильно. Общий объем этого пакета поддержки от США – около 3 миллиардов долларов”, — сообщил Зеленский.

Также читайте Германия передаст Украине свои Marder и Patriot: о чем договорились Байден и Шольц

По его словам, столь мощный пакет оборонной помощи стал конкретным результатом недавнего визита в Вашингтон и проведенных там переговоров.

"Я благодарю президента Байдена, благодарю конгрессменов и всех американцев, которые ценят свободу, и которые знают, что свободу стоит защищать, и которые услышали Украину во время моего визита в Вашингтон", — сказал украинский президент.

Напомним, в рекордном пакете военной помощи Украине США будут БМП Bradley, которые называют "убийцами танков".

Читайте также: