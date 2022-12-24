"Это террор, это убийства ради устрашения": Зеленский о вражеском обстреле центра Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Херсона, который совершили сегодня российские оккупанты.

"Соцсети, скорее всего, отметят эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев.

Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы сражаемся", — написал президент.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, Россия обстреляла центр Херсона. Погибли не менее 5 человек. По состоянию на сейчас известно о 35 раненых, 16 из них — в тяжелом состоянии.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

За минувшие сутки, 23 декабря, российская армия по артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометов и танков 71 раз обстреляла Херсонщину. Погибли пять человек, 17 получили ранения.

30 обстрелов в сутки: войска РФ ударили по Херсону

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