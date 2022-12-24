"Это террор, это убийства ради устрашения": Зеленский о вражеском обстреле центра Херсона

Россияне обстреляли центр Херсона. Предварительно известно о пяти погибших, 35 человек ранены.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Херсона, который совершили сегодня российские оккупанты.
"Соцсети, скорее всего, отметят эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев.
Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы сражаемся", — написал президент.
Напомним, Россия обстреляла центр Херсона. Погибли не менее 5 человек. По состоянию на сейчас известно о 35 раненых, 16 из них — в тяжелом состоянии.
За минувшие сутки, 23 декабря, российская армия по артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометов и танков 71 раз обстреляла Херсонщину. Погибли пять человек, 17 получили ранения.
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