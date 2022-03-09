"Это террор России против мирного населения": в Изюме без еды и воды эвакуации ждет более 5 тысяч человек

"Это террор России против мирного населения": в Изюме без еды и воды эвакуации ждет более 5 тысяч человек

В Изюме отсутствует электричество, газ, тепло, вода.

Эвакуация людей из Изюма Харьковской области 9 марта из-за обстрелов оккупантов была фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Сейчас более 5 тысяч человек сидят без воды и еды и ждут эвакуации.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Десятки автобусов, выехавших за жителями, — так и не попали в город. Лишь шесть единиц транспорта эвакуировали около 250 человек. Так же не попал в город гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и другим самым необходимым", — говорится в сообщении. .

Синегубов рассказал, что в Изюме отсутствует электричество, газ, тепло, вода, также не работает мобильная связь, интернет, радио/ТВ.

"Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по хранилищам, чтобы известить людей об эвакуации. По предварительным данным более 5 тысяч человек нуждаются в эвакуации! Без еды, без воды, без тепла! Это террор со стороны российского оккупанта против мирного населения Украины", — написал Синегубов.

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