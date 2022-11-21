Это террористические ракеты: в ВСУ сообщили, зачем россияне перевезли из Беларуси С-300

Ракеты, которые РФ запускает по Украине, оснащены металлическими элементами, разлетающимися при взрыве и травмирующими людей.

Вывезенные из Беларуси ракеты армия страны-террориста России может использоваться для усиления обстрелов прифронтовых территорий Украины.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, у россиян есть на вооружении и "Бук" М1, М2, М3, и "Тор", и "Панцирь", и "С-300", и "С-400". Ими оккупанты "насытили временно захваченные территории и угрожают Воздушным силам ВСУ".

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Впрочем, именно ракеты С-300, которыми оккупанты сначала били по Украине одиночными залпами, а затем массовыми по прифронтовым городам, у россиян считаются устаревшими.

"Мы знаем, что Россия делает с ракетами С-300. Это зенитные ракеты, которые предназначены для поражения воздушных целей…", — сказал Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ добавил, что все вышеперечисленные ракеты, которыми россияне бомбят Украину, являются террористическими, ведь оснащены металлическими элементами, которые разлетаются при взрыве и травмируют людей.

Он пояснил, чтобы их сбить нужно, чтобы их запускали с расстояния не менее 100 километров, однако оккупированные территории гораздо ближе.

"Если бы эти ракеты выпускались в 100-150 километрах, то можно было вычислить траекторию поражения, но если это в 40 километрах, то точности ни одной. Поэтому эти ракеты летят по мирной инфраструктуре. Поэтому Беларусь передает эти ракеты России, потому что они хотят больше обстреливать прифронтовые города", — объяснил Игнат.

Напомним, 20 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал, что россияне пытаются оставить украинцев в блекауте, чтобы склонить руководство к переговорам и временному так называемому перемирию, чтобы использовать время для перегруппировки и нового нападения. По его словам, новые удары можно ожидать когда угодно.

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