"Это то, что все знают, но боятся сказать": Кулеба об идее Макрона о западных войсках в Украине

Эммануэль Макрон допускает возможность введения своих войск в Украину и говорит об усилении гарантий безопасности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных войск в Украине не стали неожиданностью для нашей страны.

Об этом он сказал в интервью ELTA, которое цитирует Delfi.

Кулеба отмечает, что дискуссия, вызванная идеей Макрона, сэкономит время Европе.

"Стало ли это сообщение президента Макрона для нас неожиданностью? Нет. Создается впечатление, что Париж – первая европейская столица, которая публично признает очевидное. Другие столицы обеспокоены и недовольны этим фактом. Это тоже очевидно. Но дискуссия, спровоцированная этим сообщением из Парижа, сэкономит много времени Европе на осознание того, что нужно сделать больше. Не только для Украины, но и Европы", — говорит министр.

Кулеба подчеркнул, что во многих европейских столицах до сих пор нет понимания, что помощь Украине – это не благотворительность, а спасение жизней собственных граждан, экономия больших средств, которые пошли бы иначе на собственную защиту.

"Этот месседж от Макрона – это то, что все знают, но боятся сказать. Он просто первый, кто начал открыто говорить о том, что, на мой взгляд, должен понимать каждый умный человек в Европе. Если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Украину.

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