"Это точно не наступление": военный эксперт объяснил действия российских войск на юге Украины

Переброску российских войск на юг Украины не следует называть наступлением. Характер боевых действий на Донбассе свидетельствует не о наступлении, а об очень медленном фронтальном вытеснении.

Новая серьезная попытка оккупантов двигаться вперед означает, что в Кремле не могут соотнести имеющийся военный потенциал и политические цели.

Об этом военный эксперт, главный консультант отдела военной политики центра исследований безопасности Института стратегических исследований Николай Белесков написал в Сети.

"На фоне того, что Московия может перенацеливаться на юг, куда перекидывает дополнительные силы, пара мыслей вслух. Первое немного о понятии. Не используйте, пожалуйста, термин "наступление" к тому, что могут попытаться делать московиты", — заметил эксперт.

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Он объяснил, что когда говорят о наступлении, то в головах людей возникают образцы операции Второй мировой войны, когда довольно быстро прорывалась тактическая глубина обороны в нескольких местах, вводились силы развития прорыва, которые окружали/уничтожали значительные силы противника.

"Что же мы увидели по характеру боевых действий на Донбассе — это точно не наступление, это очень медленное фронтальное вытеснение. Не более того", — заверил Белесков.

Он также объяснил, что новая серьезная попытка российских войск двигаться вперед означает, что в Кремле не могут соотнести имеющийся военный потенциал и политические цели.

"Политика, которая ставит задачи больше, чем могут военные, это путь в никуда. Прежде всего, пустое сжигание ресурсов", — отметил военный эксперт.

Кроме того, он сообщил, что после появления в арсенале ВСУ 22 пусковых установок М142, М270, MARS II и боекомплектов, активность обороны Украины возрастет в разы.

"При этом это очень мобильные, а значит, живучие платформы, с помощью которых будем лучше истощать московитов в обороне, сохраняя жизнь наших армейцев", — пояснил Белесков.

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"По-моему, заводить большие силы на правый берег Днепра на Херсонщине, пока 4 линии коммуникаций — под огневым контролем ВСУ, — это еще один верх идиотизма от московитов", — резюмировал эксперт.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия хочет сымитировать массированное наступление на юге Украины, чтобы максимально испугать ВСУ, а затем заставить Киев сесть за стол переговоров.

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