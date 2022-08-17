"Это точно уже не "вторая армия мира": Резников сообщил, сколько оккупантов воюют против Украины

Сегодня для войны против Украины Россия накопила до 135 тыс. бойцов, но не все они являются профессиональными военными. Все они составляют 115 батальонно-тактических групп.

Из этих БТГ России 105 сегодня действуют на фронте.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью изданию "Голос Америки".

"Суммарно это, наверное, в военном измерении до 135 тысяч человек. Но нужно еще раз повторить, что это уже коктейль. Там есть и наемники, и псевдомобилизованные, и мобилизованные студенты из временно оккупированных территорий в ОРДЛО, и Росгвардия, и кого там только нет. Плюс в том числе профессиональные военные", – рассказал министр.

В то же время он отметил, что Россия уже гарантированно не владеет "второй армией мира". Ведь войска захватчиков используют в боях устаревшую технику советского образца.

"Это точно уже не "вторая армия мира". Да, они большие по количеству. У них много ресурсов на складах и в арсеналах. Но даже этот ресурс у них уже старый. Они даже везут в Украину танки Т-62", — заметил Резников.

Напомним, глава Минобороны также заявил, что война в Украине не может быть "заморожена", как это было после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

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