"Это только начало" – Боррель прокомментировал орден на арест Владимира Путина

Жозеп Боррель подчеркнул, что Путин не сможет избежать ответственности за преступления против Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение Международного уголовного суда в Гааге выдать орден на арест российского диктатора Владимира Путина – "это только начало процесса".

Об этом Боррель написал вTwitter.

"Решение МКС выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление по незаконной депортации и передаче детей из Украины в Россию является началом процесса привлечения к ответственности. Мы ценим и поддерживаем работу МСК. Не может быть никакой безнаказанности", – говорится в сообщении.

Орден на арест Владимира Путина: что известно

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за военное преступление – депортацию украинских детей в РФ.

Теперь кремлевский диктатор рискует быть арестованным, если посетит одно из 123 государств мира, не входящее в "круг друзей" России.

Кроме Путина, суд выдал ордер и на арест уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львов-Беловой за "незаконную депортацию" украинских детей.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что решение Палаты досудебного производства II Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина оправдано.

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что в связи с решением Международного уголовного суда Путину в ближайшее время будет очень сложно перемещаться по миру, поскольку есть многие поддерживающие МКС страны и у которых есть обязательства арестовать президента России .

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