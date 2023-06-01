"Это только начало, будет не только Белгород": Данилов об операциях российских добровольцев

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя операцию российских добровольцев в Белгородской области РФ, заявил, что "это только начало".

Об этом передает "Радио Свобода".

"Это же не первый случай, когда россияне с оружием в руках идут защищать свою страну. Привыкаем к этому. Я неоднократно отмечал – имеют право, почему нет… Я уверен, что это только начало – дальше будет. Это будет не только Белгород. Вы же видите, что там происходит – то дроны сами по себе по Москве начинают запускать, то еще что-то делать. Странная страна, что тут сказать", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что активная часть процесса фрагментации России началась 24 февраля, "когда эти сумасшедшие решили напасть на нашу страну".

"Ничего странного не происходит, где дальше в следующий раз мы будем видеть такие вещи – это только вопрос времени", – подытожил он.

Напомним, 1 июня российские добровольцы заявили о второй фазе "освобождения" Белгородской области. Бойцы РДК и легиона "Свобода России" снова зашли на территорию Белгородской области РФ. По информации РДК, сейчас идет бой за Шебекино. В ГУР заявили, что в боях участвуют исключительно российские граждане.

Между тем, в Белгороде местные жители заметили движение российской техники, которая направлялась в сторону украинской границы.

В свою очередь, диктатор Путин засунул голову в песок и не комментирует события. Спикер диктатора Песков заверил, что Путин знает о ситуации на Белгородщине.