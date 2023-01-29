"Это только начало": Резников надеется, что западные танки на поле боя будут уже в марте

Украинский министр обороны убежден, что снабжение танков — это еще не конец истории с военной помощью Запада.

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что поставка танков от западных партнеров завершится к весне и тяжелая бронетехника появится на поле боя уже в марте.

Об этом он заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.

Резников согласился, что нужно некоторое время на логистику и для подготовки украинских танкистов. В то же время, он выразил надежду, что западные танки поступят к началу весенней кампании, то есть Украина сможет их получить уже в марте.

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Комментируя решение партнеров и союзников по военной помощи, министр подчеркнул, что танки — это "не конец истории, это только начало".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность западным партнерам за намерения передать украинским вооруженным силам для противодействия российской агрессии тяжелую бронетехнику. В то же время украинский лидер отметил решающее значение количества танков и сроков, когда они могут быть доставлены в Украину.

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