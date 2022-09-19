"Это тот же сценарий, что в Буче": в России отрицают обвинения оккупантов в преступлениях против мирного населения Харьковщины

В России в очередной раз прибегли ко лжи относительно обвинения оккупантов в бесчеловечных преступлениях на Харьковщине.

В России пресс-секретарь фюрера Путна Песков цинично отреагировал на обвинение оккупантов в военных преступлениях в Харьковской области.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По словам Пескова, в оккупированном россиянами Изюме "развивался сценарий, как в Буче". Пресссекретарь Путина цинично отрицает преступления военных РФ, которые они совершали против мирного населения.

"Это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это ложь. И, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", – сказал Песков.

В России также заявили, что могут ответить на "посягательство на Крым".

"Крым – неотъемлемая часть российской федерации. Поэтому любые претензии на российскую территорию получат надлежащий ответ", – заявил Песков.

Напомним, что в России резко упали доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов.

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